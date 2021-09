Le FMI octroie 567 millions $ à la Tanzanie pour lutter contre la covid-19

(Agence Ecofin) - Comme plusieurs pays africains, la Tanzanie est confrontée à des difficultés économiques, en raison de la covid-19. Les besoins de financement persistent, notamment pour affronter les défis liés à la balance des paiements.

Le Fonds monétaire international (FMI) apporte un soutien d'urgence à hauteur de 567,25 millions à la Tanzanie pour lutter contre la covid-19. Il vient ainsi conforter les efforts déployés par le gouvernement pour faire face aux difficultés socio-économiques dues à la pandémie.

« L'aide d'urgence accordée au titre de la facilité de crédit rapide et de l'instrument de financement rapide contribuera largement à combler les besoins immédiats de financement extérieur, et à catalyser le soutien des donateurs », a révélé Bo Li, directeur général adjoint et président du conseil d'administration du FMI. Il a par ailleurs invité les autorités tanzaniennes à l’utilisation rationnelle et transparente des fonds consacrés à la lutte contre la pandémie.

« La priorité accordée à la réponse sanitaire, le renforcement de la coordination et de la transparence pour garantir que les fonds reçus sont consacrés à la lutte contre la pandémie, et la communication régulière et transparente des données épidémiologiques seront essentiels à la réussite du plan […] Un suivi étroit de la santé du système bancaire, compte tenu des vulnérabilités accrues du secteur bancaire, sera essentiel », a-t-il souligné dans un communiqué dont l’Agence Ecofin a reçu copie.

Le gouvernement tanzanien s’est pour sa part, engagé à mener les politiques économiques appropriées pour faire face à l'impact de la pandémie. Il se dit déterminé à renforcer la coordination et la transparence afin de garantir que les ressources soient consacrées à la lutte contre la pandémie.

Notons que les restrictions de voyage ont considérablement bouleversé le secteur touristique, dont la contribution directe au PIB était estimée à 4,3% en 2019. En 2020, l'économie tanzanienne a décéléré à une croissance de 1%, selon le dernier rapport du FMI sur les perspectives économiques africaines avec une hausse modérée à 2,7% attendue pour 2021.

Dorcas Loba (Stagiaire)