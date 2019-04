Egypte: le FMI prévoit une croissance économique de 5,5% en 2019 et de 5,9% en 2020

(Agence Ecofin) - Le Fonds monétaire international (FMI) a annoncé, dans un rapport publié le 9 avril, que l’économie égyptienne devrait enregistrer une croissance de 5,5% en 2019, soit un taux identique aux estimations de l’institution datant d’octobre dernier, et de 5,9% en 2020.

Dans son rapport intitulé «Perspectives de l'économie mondiale», le fonds a également légèrement relevé ses prévisions d'inflation pour 2019, qui sont passées de 14% à 14,5%. Il prévoit cependant une baisse de l’inflation en 2020, à 12,3%.

Le chômage devrait, quant à lui, tomber à 9,6% en 2019, contre 10,9% l’an dernier.

En 2018, le PIB de l’Egypte avait progressé de 5,3%, alors que l’inflation s’est située à 20,9%.

L’Egypte a lancé en 2016, des réformes destinées à relancer son économie exsangue par les troubles consécutifs à la chute du régime du président Hosni Moubarak en 2011, en contrepartie d’un programme d’aide de 12 milliards de dollars du FMI

Ces réformes, parmi lesquelles figurent une dévaluation sévère de la monnaie nationale, des coupes dans les subventions énergétiques et l’instauration d’une taxe sur la valeur ajoutée, ont permis de revigorer les finances publiques du pays et doper la croissance économique, tout en engendrant une montée en flèche de l’inflation et de la pauvreté.

Lire aussi:

20/03/2019 - Egypte: le gouvernement table sur une croissance économique de 6,1% durant l’exercice 2019-2020

11/03/2019 - Egypte : le secteur industriel contribue à hauteur de 20% au taux de croissance actuel du pays (ministre)

04/02/2019 - L'Egypte prévoit de finaliser son plan de réduction de la dette à moyen terme d'ici mars 2019

09/01/2019 - L’Egypte deviendra la 7e plus grande économie du monde en 2030, selon Standard Chartered Bank