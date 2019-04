Afrique du Sud: le FMI abaisse ses prévisions de croissance économique en 2019, à 1,2%

(Agence Ecofin) - Le Fonds monétaire international (FMI) a estimé, dans un rapport publié le 9 avril, que l’économie sud-africaine devrait croître de 1,2% en 2019 contre une précédente prévision de 1,4% datant d’octobre dernier.

Pour 2020, le FMI prévoit une croissance économique de 1,5%.

Le Fonds a noté dans ce cadre que les incertitudes politiques restaient le principal obstacle à une croissance vigoureuse. « La reprise économique projetée reflète une incertitude politique modérée, mais persistante dans l'économie sud-africaine après les élections de mai 2019 », a souligné l’institution.

« Les goulets d’étranglement structurels continueront de peser sur l’investissement et la productivité, tandis que la faiblesse des prix à l’exportation des métaux constitue également un risque », a-t-elle ajouté.

Après avoir enregistré des taux de croissance de l'ordre de 5% entre 2004 et 2007, l'économie sud-africaine est en berne depuis quelques années, en raison notamment de la chute des cours des matières premières, de la propagation de la corruption et de la multiplication des mouvements sociaux dans des secteurs stratégiques comme les mines et l’industrie.

En 2018, le PIB de la nation arc-en-ciel a enregistré une progression de 0,8% seulement.



