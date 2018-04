Maurice : la France et le Luxembourg représentent plus de 50% des flux d’IDE en 2017  

(Agence Ecofin) - La France et le Luxembourg ont été les principales sources des investissements directs étrangers (IDE) attirés par l’Ile Maurice en 2017, selon un bilan établi par la Banque centrale mauricienne.

Les IDE en provenance de la France ont culminé à 4,38 milliards de roupies sur un total de 14,22 milliards de roupies (425,11 millions de dollars) enregistrés durant l’année écoulée.

Les flux des IDE réalisés par des investisseurs originaires du Luxembourg ont, quant à eux, atteint 3,31 milliards de roupies. «Ensemble, la France et le Luxembourg ont représenté plus de 50% du total des entrées brutes d'investissements directs étrangers.», a précisé la Bank of Mauritius dans un communiqué.

Globalement, les IDE enregistrés à Maurice en 2017 ont progressé de 4,2% comparativement à 2017. Le secteur de l’immobilier s’est taillé la part du lion avec 8,79 milliards de roupies, suivi de celui des services financiers avec 3,32 milliards de roupies.

Depuis son indépendance en 1968, l’Ile Maurice a enregistré une croissance annuelle moyenne de l'ordre de 5 à 6 %. L'ancienne colonie britannique est ainsi passée d'un statut de pays à bas revenu, qui tirait l'essentiel de son PIB de l'agriculture, à un statut de pays à revenu intermédiaire, dont l'économie diversifiée, repose sur un secteur industriel en pleine croissance ainsi que sur le tourisme médical, les services financiers, l’immobilier et l’outsourcing.

