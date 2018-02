S&P confirme la dette de la RD Congo à « CCC+/C » avec perspective stable

(Agence Ecofin) - L’agence de notation Standard and Poors (S&P) vient de confirmer sa note « CCC+/C » traduisant un risque élevé, qu’elle a attribué à la République démocratique du Congo.

La note qui porte sur la dette à long et court terme, en devise et en monnaie locale, a été assortie de perspectives stables. Selon l’agence, elle traduit les réalités du pays qui est confronté à une impasse politique, qui « menace les institutions et une économie déjà fragiles». L’absence de dette commerciale arrivant à échéance dans le courant de l’année, ne doit pas cacher le fait que «la capacité du pays à rembourser ses engagements financiers actuels et futurs, est […] précaire».

Par contre, la RD Congo bénéficiera de la conjoncture mondiale caractérisée par une envolée des prix du cuivre et du cobalt, un minéral dont le pays est le premier producteur mondial. Cette hausse des cours du cobalt, elle-même portée par la demande croissante des producteurs de batterie, pourrait contribuer à une révision à la hausse de la notation du pays par S&P, si elle dépassait les prévisions de l’agence.

La révision à la hausse de cette note, pourrait également survenir du fait de la résolution de la crise politique qui prévaut dans le pays. Néanmoins, souligne S&P, «Nous pourrions en revanche abaisser les notes de la RD Congo s’il s’avère que le gouvernement détient la dette commerciale arrivant à échéance au cours de l’année et si nous anticipons un défaut.»

La RD Congo devrait organiser cette année, des élections qui marqueraient la fin du règne de Joseph Kabila sur le pays, mais des incertitudes planent sur le calendrier et le risque de voir le président se maintenir au pouvoir, bien que la constitution ne le lui permette plus, est réel.

Aaron Akinocho