Egypte : la croissance économique a atteint 5,6 % au 3e trimestre de l’exercice 2018-2019

(Agence Ecofin) - L’économie égyptienne a enregistré une croissance de 5,6 % au troisième trimestre de l’exercice 2018-2019 contre 5,4 % durant la même période de l'année écoulée, a annoncé le ministère de la Planification dans un communiqué publié le 8 août.

Le pays le plus peuplé du monde arabe, où l'exercice fiscal s'étale entre le1er juillet et le 30 juin, devrait enregistrer une croissance économique de 5,8 % au quatrième trimestre de l’exercice en cours, a-t-on ajouté de même source.

Selon des statistiques officielles, le PIB de l’Egypte a enregistré une croissance de 5,4 % durant l'exercice 2017-2018, soit le taux de croissance le plus élevé en dix ans, grâce notamment au rebond du tourisme et à l’augmentation des revenus du canal de Suez et des envois de fonds des migrants.

L’Egypte a lancé en 2016, des réformes destinées à relancer son économie exsangue par les troubles consécutifs à la chute du régime du président Hosni Moubarak en 2011, en contrepartie d’un programme d’aide de 12 milliards de dollars du Fonds monétaire international (FMI).

Selon les analystes, ces réformes ont permis de revigorer les finances publiques du pays et doper la croissance économique, tout en engendrant une montée en flèche de l’inflation et de la pauvreté.

Lire aussi:

17/04/2019 - Egypte: le gouvernement réduira ses subventions sur les produits pétroliers et l'électricité au cours de l'exercice fiscal 2019-2020

09/04/2019 - Egypte: le FMI prévoit une croissance économique de 5,5% en 2019 et de 5,9% en 2020

20/03/2019 - Egypte: le gouvernement table sur une croissance économique de 6,1% durant l’exercice 2019-2020

11/03/2019 - Egypte : le secteur industriel contribue à hauteur de 20% au taux de croissance actuel du pays (ministre)

04/02/2019 - L'Egypte prévoit de finaliser son plan de réduction de la dette à moyen terme d'ici mars 2019