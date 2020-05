Le Kenya obtient 739 millions $ du FMI pour combattre le covid-19

(Agence Ecofin) - Le Kenya bénéficiera d’un soutien financier de 739 millions $ du Fonds monétaire international (FMI) pour faire face à la pandémie du covid-19, a indiqué un communiqué de l’institution publié cette semaine.

Le nouveau prêt accordé dans le cadre d’une facilité de crédit rapide vise à fournir une réponse rapide aux besoins urgents en termes de balance de paiements induits par la pandémie. Alors que la maladie a eu des répercussions importantes sur l’économie kényane en paralysant notamment les secteurs du tourisme, du transport et du commerce, le financement permettra de faire face aux dépenses de santé publique et de soutenir les ménages et entreprises touchés par la crise.

« L'impact du covid-19 sur l'économie kényane sera sévère. Il agira à la fois par les canaux mondiaux et nationaux, et les risques de baisse restent importants. Si les autorités ont pris des mesures décisives pour faire face aux conséquences sanitaires et économiques de la pandémie, le choc soudain a laissé le Kenya avec des besoins de financement budgétaire et extérieur importants », a indiqué le FMI dans son communiqué.

Selon Tao Zhang, directeur général adjoint du Fonds, « une pause dans les plans d'assainissement budgétaire des autorités pour tenir compte des mesures liées au covid-19 est appropriée ». Et d’ajouter : « ces mesures devraient être temporaires et bien ciblées. Une fois la crise passée, il est essentiel que les autorités reprennent leur quête d'un ajustement budgétaire à moyen terme favorable à la croissance, notamment en augmentant la part des recettes dans le PIB, afin de réduire la vulnérabilité de la dette ».

Pour rappel, selon le dernier bilan de l’Union africaine en date du 6 mai 2020, le Kenya a enregistré au total 582 cas de covid-19, dont 26 morts et 190 guérisons.

Moutiou Adjibi Nourou