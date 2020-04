Le Cameroun veut lever 290 milliards FCFA sur le marché des titres publics, au 2e trimestre 2020

(Agence Ecofin) - Entre avril et juin 2020, le Trésor public camerounais entend lever sur le marché des titres publics de la Beac, une enveloppe totale de 290 milliards FCFA (477,1 millions $), à travers sept émissions de bons et obligations du Trésor, révèle le ministère des Finances dans le calendrier prévisionnel transmis à la Banque centrale.

L’opération inaugurale de ce 2e trimestre 2020 est prévue le 8 avril 2020, avec une émission d’obligations du Trésor assimilables (OTA) à 5 ans de maturité, pour mobiliser 100 milliards FCFA. Deux autres émissions d’OTA de 3 et 2 ans de maturité respectivement, sont prévues les 15 et 29 avril 2020. Il sera question de lever 70 et 50 milliards de FCFA, respectivement.

Pour rappel, les opérations prévues tout au long du mois d’avril font partie d’un vaste programme gouvernemental, qui permettra à terme de mobiliser une enveloppe globale de 220 milliards FCFA, pour le financement de projets d’infrastructures dans le pays.

Au mois de mai 2020, le calendrier prévisionnel des opérations du Trésor public camerounais sur le marché monétaire prévoit deux émissions de bons du Trésor assimilables (BTA) à 26 semaines de maturité. Chacune de ces émissions de titres publics permettra de lever 20 milliards FCFA.

30 milliards FCFA seront mobilisés au mois de juin 2020, à travers deux émissions de BTA à 52 et 26 semaines de maturité. La première opération de ce mois-là est prévue le 3 juin 2020, et permettra de mobiliser 10 milliards FCFA par émission de BTA à 52 semaines.

Brice R. Mbodiam

Lire aussi:

01-04-2020 - Pour la période 2020-2022, l’Etat du Cameroun prévoit de s’endetter à hauteur de 3 440 milliards de FCFA

11-03-2020 - Sur le long terme, l’augmentation de la dette publique au Cameroun est un vecteur de croissance économique (Experts)