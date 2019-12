L'African Development Fund reçoit 7,6 milliards $ pour soutenir la croissance dans les pays les plus pauvres du continent

(Agence Ecofin) - L’African Development Fund (ADF) va bénéficier d’un engagement financier de 7,6 milliards $ de la part de plusieurs partenaires, a-t-on appris aujourd’hui d’un communiqué publié par la Banque africaine de développement (BAD).

Les fonds seront débloqués dans le cadre de la quinzième reconstitution de l’ADF (ADF-15) dont bénéficient 37 pays africains. Sur les trois prochaines années, ils permettront d’accélérer la croissance dans les pays les plus pauvres d'Afrique et d’aider des millions de personnes à sortir de la pauvreté.

« L’ADF-15 soutiendra les pays africains les plus vulnérables en s'attaquant aux causes profondes de la fragilité, en renforçant la résilience et en intégrant les questions transversales. Il s'agit notamment du genre, du changement climatique, de la gouvernance, du développement du secteur privé et de la création d'emplois décents », indique à cet effet la BAD.

Pour ce faire, les opérations du fonds devraient s’appuyer essentiellement sur deux piliers stratégiques. Il s’agit de la qualité et de l'infrastructure durable visant à renforcer l'intégration régionale ainsi que la gouvernance humaine et le développement des capacités institutionnelles pour une création d'emplois décents et une croissance inclusive.

En raison de sa fragilité par rapport aux risques climatiques et sécuritaires, la région du Sahel devrait particulièrement être ciblée pour la période 2020-2022. D’après l’institution, les opérations de l’ADF dans la région devraient bénéficier d’une hausse de 23% en termes de ressources financières.

Cette augmentation devrait accélérer la mise en œuvre de projets phares dans la région tels que l’initiative « Desert to Power » dans le secteur de l’énergie, qui vise à faire du Sahel la plus grande zone de production solaire au monde, avec une capacité de production pouvant atteindre 10 000 MW, et connecter 250 millions de personnes à l'électricité.

Moutiou Adjibi Nourou