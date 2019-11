Afrique du Sud: plus de 13,5 milliards $ d'investissements annoncés lors d'un sommet sur l'investissement

(Agence Ecofin) - Le gouvernement sud-africain a réussi à mobiliser environ 200 milliards de rands (13,5 milliards $) d’investissements sous forme d’engagements au cours d’un sommet sur l’investissement qui se tient cette semaine dans le pays.

Environ 14 milliards de rands (947 millions $) d’investissements ont été annoncés pour les cinq prochaines années par l’entreprise Sappi Ltd., spécialisée dans la fabrication de papiers. La société Toyota a annoncé qu’elle investirait 2,4 milliards de rands dans le développement d’un nouveau modèle de voitures hybrides dans le pays, tandis que les détaillants de vêtements, Woolworths Holdings Ltd, Foschini Ltd. et Edcon Holdings Ltd. se sont engagés à investir 6,5 milliards de rands dans de nouvelles capacités de production qui créeront 20 000 emplois.

Sept constructeurs automobiles, dont BMW AG, Ford Motor Co. et Volkswagen AG prévoient de créer un fonds de 6 milliards de rands pour encourager davantage de Sud-Africains noirs à participer à cette industrie au cours de la prochaine décennie, tandis que le géant de la télécommunication, MTN, a annoncé un investissement de 50 milliards de rands (3,3 milliards $) au cours des cinq prochaines années.

Ces annonces s’inscrivent dans le cadre du programme d’action du président Cyril Ramaphosa (photo), visant à attirer plus de 100 milliards $ d’investissement dans le pays d’ici 2023. Cet investissement colossal vise à résorber le chômage dont le taux frôle les 30% ainsi qu’à relancer une croissance économique affaiblie par les nombreuses contraintes budgétaires auxquelles fait face l’Etat.

« Les nouveaux investissements sur cinq ans visent à remédier à la faiblesse de la croissance économique et à réduire le chômage. C'est agréable de voir que les investisseurs considèrent toujours l'Afrique du Sud comme un pays qui a beaucoup à offrir », a déclaré le président Ramaphosa, cité par Reuters.

D’après le chef de l’Etat, plus de 16 milliards $ d’investissements ont déjà été engagés depuis 2018.

Moutiou Adjibi Nourou