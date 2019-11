Lac municipal de Yaoundé : un nouvel accord de prêt de 12 milliards FCFA entre le Cameroun et la Deutsche Bank d’Espagne pour sa valorisation

(Agence Ecofin) - Le président camerounais Paul Biya a pris deux décrets, le 4 novembre 2019, qui habilitent le ministre de l’Economie à signer deux accords de crédit, d’un montant global de 12,6 milliards FCFA, avec la Deutsche Bank d’Espagne.

Dans le détail, le premier accord est un crédit-acheteur. Il porte sur un montant de 9,03 milliards FCFA destiné au financement du projet d’aménagement touristique et économique du lac municipal de Yaoundé, la capitale du Cameroun. Le second porte sur un crédit commercial, d’un montant de 3,6 milliards FCFA. Il est aussi destiné à la phase 1 du même projet.

Lancé depuis 2016, l’aménagement du lac municipal de Yaoundé consiste, entre autres, à dépolluer et à assainir les eaux du lac, installer des équipements de sport nautique, aménager ses berges, et construire sur ses abords un hôtel cinq étoiles et des restaurants de classe internationale, des boutiques, ainsi qu’un espace de détente et de loisirs. L’ensemble de ces travaux est conduit par une entreprise espagnole dénommée Acciona.

Par le passé, la Deutsche Bank d’Espagne, représentée par Antonio Navarro Escabias, avait procédé, le 13 septembre 2016 à Yaoundé, à la signature de deux conventions de prêts d’un montant cumulé de 21 milliards FCFA, pour cette phase 1 du projet.

Sylvain Andzongo