Facilité élargie de crédit : le covid-19 contraint le Cameroun à prolonger de 3 mois son programme avec le FMI

(Agence Ecofin) - Après deux reports successifs de l’examen du dossier du Cameroun, les 22 et 28 avril 2020, le Conseil d’administration du Fonds monétaire international (FMI) a finalement approuvé, le 4 mai 2020, un prêt d’un peu plus de 135 milliards FCFA (226 millions de dollars) en faveur du pays. Accordé dans le cadre de la Facilité de crédit rapide (FCR), ce prêt remboursable sur 10 ans est assorti d’un taux d’intérêt nul.

En plus de cet appui financier, qui ouvre au Cameroun la voie de l’initiative d’assouplissement du service de la dette due aux pays du G20, l’institution de Bretton Woods a « également approuvé la demande des autorités (camerounaises) visant à proroger l’accord FEC (Facilité élargie de crédit), qui doit expirer le 25 juin 2020, jusqu’au 30 septembre 2020, avec une nouvelle phase d’accès ».

« Compte tenu de la nature soudaine et urgente des chocs, des politiques budgétaires et monétaires accommodantes sont justifiées pour atténuer l’impact humain et économique de l’épidémie. Cependant, les autorités restent attachées à leur programme de réforme dans le cadre de l’accord FEC. Ils prévoient d’entreprendre des ajustements pour reprendre le chemin de l’assainissement budgétaire, une fois la crise terminée, afin de préserver la viabilité de la dette et d’assurer une reprise solide », a expliqué Mitsuhiro Furusawa, le directeur général adjoint du FMI.

Pour rappel, la 5e revue du programme économique et financier triennal (2017-2020) du Cameroun avec le FMI, qui est assorti de la Facilité élargie de crédit (FEC), a permis, le 22 janvier 2020, de décaisser en faveur du pays, une enveloppe supplémentaire de près de 44 milliards FCFA (76,1 millions de dollars). Ce nouveau décaissement portait ainsi à environ 590 millions de dollars (près de 344 milliards FCFA), le montant déjà mis à la disposition du Cameroun, au titre de ce programme.

Plus de 44 milliards FCFA en jeu

Selon le calendrier initial, le Cameroun devrait bénéficier d’un dernier décaissement de plus de 44 milliards FCFA du FMI en fin mai 2020. Mais, ce financement est conditionné par la conclusion positive de la 6e et dernière revue de ce programme. Ce qui devient plus qu’hypothétique au regard de la conjoncture et des objectifs initiaux du programme.

À titre d’illustration, le Cameroun devrait réduire son déficit budgétaire à moins de 2% en 2020. Bien que la Loi de Finances 2020 ait été conçue sur cet objectif, avec la crise du Covid-19, il est projeté une dégradation du solde budgétaire par rapport aux objectifs initiaux.

Approuvé le 26 juin 2017, le programme triennal avec le FMI permettra au Cameroun de bénéficier, à terme, d’appuis budgétaires globaux d’un montant total d’environ 666,1 millions de dollars (près de 400 milliards FCFA). Ce programme vise à soutenir les efforts du pays pour rétablir la viabilité extérieure et budgétaire, et à jeter les bases d’une croissance plus durable, inclusive et tirée par le secteur privé.

Selon le ministre camerounais des Finances, Louis Paul Motaze, à son terme en septembre 2020 (au lieu de juin), ce programme sera ensuite remplacé par un nouvel instrument, qui privilégiera cette fois-ci la lutte contre la pauvreté dans le pays.

Brice R. Mbodiam

