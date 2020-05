Crise anglophone : le Cameroun lance un fonds de reconstruction des régions économiquement sinistrées

(Agence Ecofin) - Zones déclarées sinistrées en 2019 par le gouvernement à cause de l’insécurité entretenue par des groupes armés, les régions Nord-Ouest et Sud-Ouest (Noso) du Cameroun pourraient bientôt renaître de leurs cendres grâce à un partenariat entre l’État et le Programme des Nations unies pour le développement (Pnud).

En effet, Luc Stalon, le représentant de cet organisme onusien, a procédé le 5 mai à Yaoundé, à la signature d’un accord de financement de 8,9 milliards FCFA (14,8 millions $) avec Alamine Ousmane Mey, le ministre en charge de l’Économie (Minepat), dans le cadre du Programme présidentiel pour la reconstruction et le développement (PPRD) des régions anglophones.

Cet accord de financement, a expliqué Luc Stalon, représente la contribution initiale du gouvernement du Cameroun à la mise en œuvre du PPRD, d’un coût global de 89,682 milliards FCFA. Ce financement initial, soit 10% du budget global, sera mis à la disposition du Pnud qui a été désigné par le gouvernement comme le partenaire de mise en œuvre dudit programme. Le PPRD, qui va durer deux ans, est une composante du Programme de développement national (PND), élaboré pour une période de dix ans.

En 2019, le Groupement inter-patronal a produit un rapport. Celui-ci a révélé que les villes mortes, l’insécurité, les destructions diverses et l’arrêt des chantiers d’investissement public, à cause de trois années de crise sécuritaire dans le Noso, ont débouché sur des manques à gagner importants en matière de chiffres d’affaires pour les entreprises.

« En se focalisant sur 10 secteurs d’activité uniquement, ces pertes sont estimées à près de 800 milliards FCFA au bout de trois ans. Le secteur de la distribution est le plus touché, l’insécurité ayant fait le lit des circuits d’approvisionnement informels, dont plusieurs sont alimentés par les produits de contrebande », a révélé le Gicam.

Sylvain Andzongo