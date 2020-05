Tunisie : la Banque mondiale accorde 20 millions $ supplémentaires pour renforcer la riposte au Covid-19

(Agence Ecofin) - La Banque mondiale a approuvé, le jeudi 30 avril, dans le cadre d’un mécanisme de financement accéléré, un décaissement supplémentaire d’un montant de 20 millions $ en faveur de la Tunisie afin de renforcer la riposte sanitaire à la pandémie.

Ce financement vient compléter une allocation antérieure de 15 millions $, mise à disposition début avril pour les dépenses de santé d'urgence, par le biais du fonds d’un projet existant, à savoir le Projet d'intensification de l'agriculture d'irrigation en Tunisie.

Les 35 millions $ ainsi cumulés fourniront au ministère de la Santé de Tunisie, l'équipement et les fournitures médicales essentiels au renforcement de sa capacité de riposte et de prévention du covid-19.

Selon la Banque mondiale, l’assistance à la Tunisie pendant la crise du covid-19 vise à soutenir les mesures économiques du gouvernement, les efforts d’urgence du ministère de la Santé, y compris le renforcement des filets sociaux et de sécurité sociale, l’aide aux petites et moyennes entreprises et la création des conditions d'une reprise économique.

A cet effet, l’institution fait savoir que jusqu’ à 100 millions $ supplémentaires de son portefeuille seront réaffectés pour financer des prestations sociales supplémentaires ainsi que des subventions aux petites et moyennes entreprises.

Pour le responsable pays de la Banque mondiale, Tony Verheijen (photo), « nous travaillons actuellement en étroite collaboration avec le gouvernement tunisien pour soutenir ses mesures sanitaires, sociales et économiques, en utilisant des fonds nouveaux et existants, afin d’aider le peuple tunisien à surmonter cette crise et à relancer l'économie sur une base solide ».

D’après le Fonds monétaire international (FMI), l’économie tunisienne, qui sort de plusieurs années de crise, devrait se contracter de 4,3% cette année.

Le dernier bilan du Covid-19 à la date du 04 mai fait état de 1018 cas confirmés, avec 43 décès.

André Chadrak