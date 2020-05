Egypte : le taux de croissance tombera à 2% du PIB si la crise du Covid-19 se poursuit jusqu’en décembre 2020

(Agence Ecofin) - Selon la ministre égyptienne du Plan, Hala el-Saeed (photo), « le taux de croissance économique de l'Egypte tombera à 2% au cours du prochain exercice fiscal 2020/2021, si la crise de coronavirus se poursuivait jusqu'en décembre 2020 ».

Hala el-Saeed a fait cette déclaration lors de la discussion sur le projet de budget général de l'Etat pour l’exercice 2020/21, devant la Commission du plan et du budget du Parlement égyptien, rapporte Egypt today.

« Il existe deux scénarii pour se remettre de la crise de coronavirus, qui se basent sur une maitrise de la pandémie d'ici à fin juin 2020 ou à fin décembre 2020. Et chacun d'entre eux affecterait différents secteurs à des degrés divers », a-t-elle déclaré.

Ainsi, les autorités égyptiennes prévoient une croissance de 3,5% au cours du prochain exercice, si l'épidémie de coronavirus prend fin au terme de l'exercice en cours, à savoir le 30 juin 2020.

La ministre a, par ailleurs, souligné qu’en cas de reprise, tous les secteurs ne se rétabliront pas de la même manière. Certains le seront rapidement, tandis que d'autres auront besoin de plus de temps pour se rétablir.

D’un autre côté, certains secteurs ont la possibilité de tirer profit de la pandémie. Il s’agit notamment de l'agriculture, les communications, les technologies de l'information, l'industrie des produits pharmaceutiques et chimiques et la construction et le bâtiment.

D’après Hala el-Saeed, il était prévu que l’Egypte atteigne un taux de croissance de 5,8% au cours de l’exercice 2019/2020. Mais avec le ralentissement de la croissance au cours des troisième et quatrième trimestres, il devrait désormais ressortir à 4,2%.

André Chadrak