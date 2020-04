(Agence Ecofin) - Les pays de l’Organisation de la coopération islamique (OCI) bénéficieront d’un appui financier immédiat de 300 millions $. L’annonce a été faite dans un communiqué publié ce lundi 6 avril 2020 par la Société internationale islamique de financement du commerce (ITFC), pourvoyeuse du financement.

Cette enveloppe financière vise à soutenir les pays de l’OCI les plus touchés par la pandémie de covid-19. Elle s’inscrit dans le cadre d’un mécanisme baptisé « Initiative de réponse rapide » (RRI) COVID-19, qui aidera les pays à fournir une réponse aux chocs immédiats liés à la pandémie.

Un deuxième mécanisme baptisé « Recovery Response Program » (RRP) permettra quant à lui de réparer les dommages socio-économiques causés par la maladie. Il est à cet effet, doté d’un financement de 550 millions $ (prévu pour être déployé sur les deux prochaines années), portant le total des décaissements prévus à 850 millions $.

« Ces fonds sont directement acheminés vers les pays membres de l'OCI éligibles qui ont le plus besoin d'aide pour l'approvisionnement en énergie, les soins de santé, la sécurité alimentaire et d'autres besoins essentiels », indique l’ITFC. Et d’ajouter qu’elle « répond également aux différentes demandes formulées par les pays membres pour fournir des programmes d'assistance technique immédiats en cas de crise, notamment en ce qui concerne le renforcement des capacités du personnel médical, mais aussi l'approvisionnement en équipements médicaux et en médicaments par son réseau ».

Pour rappel, l’OCI est une organisation créée en 1969 et qui compte en son sein plus d’une vingtaine de pays africains. Parmi eux, trois ont déjà franchi la barre du millier de cas de covid-19, à savoir : le Maroc, l’Egypte et l’Algérie.

Moutiou Adjibi Nourou