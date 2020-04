Madagascar : le FMI annonce un financement de 166 millions $ pour contrer les effets du covid-19

(Agence Ecofin) - Madagascar bénéficiera d’un financement de 165,99 millions $ du Fonds monétaire international (FMI), apprend-on d’un communiqué publié par l’institution sur son site internet. La nouvelle mesure vise à contrer les effets du covid-19 sur l’économie de l’île rouge.

Avec plus de 70 cas du nouveau coronavirus recensés à ce jour, le pays a dû mettre en place de nombreuses mesures restrictives affectant son économie et l’entrée de devises étrangères. En première ligne le tourisme, les exportations des industries manufacturières et extractives, ainsi que les transports, les communications et les services qui ont enregistré une forte baisse. Pour les experts du FMI, cette situation devrait considérablement impacter la croissance du PIB réel, la faisant « fortement décliner ».

Même si de nombreuses mesures encourageantes ont été prises par le gouvernement, le FMI indique que « la situation budgétaire se détériore également rapidement avec des dépenses de santé et sociales supplémentaires et un manque à gagner important en termes de recettes fiscales ». Ainsi la nouvelle facilité de crédit rapide (FCR) permettra entre autres d’aider le pays à « répondre à ses besoins urgents de balance des paiements résultant du déclenchement de la pandémie de covid-19 ».

« Un soutien financier supplémentaire des autres partenaires au développement au-delà de celui qui avait déjà été décidé avant le déclenchement de cette pandémie est nécessaire pour combler le déficit de balance des paiements résiduel et pour soulager la situation budgétaire », ajoute Mitsuhiro Furusawa (photo), directeur général adjoint de l’institution.

Moutiou Adjibi Nourou