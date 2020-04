Rwanda : 109,4 millions $ d’urgence du FMI et un taux de croissance réduit de moitié en raison du covid-19

(Agence Ecofin) - Le conseil d'administration du Fonds monétaire international (FMI) a approuvé le 2 avril 2020, le décaissement de 80,1 millions de droits de tirage spéciaux, soit environ 109,4 millions $ au titre de la Facilité de crédit rapide (FCR) en faveur du Rwanda. Cet appui financier permettra au pays de répondre aux besoins urgents de sa balance des paiements résultant de la pandémie de covid-19.

Plus précisément, ces fonds permettront d’appuyer les efforts des autorités rwandaises visant à atténuer les pressions liées à la pandémie sur le commerce, le tourisme et les réserves de change, et fourniront les ressources indispensables aux dépenses de santé, aux ménages et aux entreprises touchées par la crise. Ce financement devrait également aider à catalyser le soutien des donateurs.

Pour le directeur général adjoint du FMI, Tao Zhang (photo), « la pandémie de covid-19 a stoppé l’économie du Rwanda créant un besoin urgent de balance des paiements. Pour contenir et atténuer la propagation du virus, le gouvernement a rapidement mis en œuvre des mesures qui ont touché tous les secteurs de l'économie. Compte tenu des incertitudes entourant la durée et la propagation de la pandémie, les retombées économiques pourraient encore s'intensifier ».

Selon les projections du FMI, alors qu’il est attendu à 10,1% du PIB en 2019, le taux de croissance du Rwanda devrait être réduit de moitié à 5,1% en 2020.

Borgia Kobri