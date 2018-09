Kenya : le gouvernement cible des partenariats avec Ryanair et EasyJet pour stimuler le secteur touristique

(Agence Ecofin) - Le gouvernement kényan veut attirer les compagnies aériennes low-cost, Ryanair et EasyJet, dans le pays afin de stimuler le secteur touristique, a indiqué, ce mardi, Najib Balala (photo), ministre kényan du Tourisme, dans un entretien accordé à l’agence de presse Bloomberg.

Selon les propos du responsable, relayés par le média américain, le gouvernement kényan envisage de démarrer des discussions avec les transporteurs aériens low-cost, avec pour objectif, que leurs vols desservent le pays est-africain.

Grâce à ces nouveaux accords, les autorités espèrent donner un coup de fouet à l’un des principaux secteurs pourvoyeurs de devises de l’économie kényane (environ 1,2 milliard $ en 2017, selon le Kenya Tourism Board).

Alors que les plages, la faune et la flore du pays attirent de plus en plus de touristes (+10% de nouvelles arrivées en 2017), le Kenya veut faciliter les arrivées d’étrangers provenant de pays comme le Royaume-Uni, les USA, la Chine ou l’Allemagne afin de soutenir un secteur en pleine expansion.

Notons que, pour 2018, les autorités tablent sur une hausse des arrivées de touristes, à 18% par rapport à 2017.

Moutiou Adjibi Nourou