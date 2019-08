Ethiopie : les recettes d’exportation n’ont atteint que 61 % de l’objectif de l’exercice 2018/19

(Agence Ecofin) - Selon le ministère éthiopien du Commerce, le pays a réalisé 2,67 milliards $ de recettes d’exportations au cours de l’exercice budgétaire 2018/19. Ce qui représente seulement 61 % de l’objectif fixé au cours de cet exercice budgétaire qui était de 4,32 milliards $.

Cette contre-performance s’explique, selon le responsable de la communication du ministère, par la contrebande, la fluctuation des prix sur le marché international, le manque d'énergie et de qualité des produits, ainsi qu'à l'instabilité dans certaines régions du pays.

Parmi les principaux produits d’exportation de l’Ethiopie, le tantale, les légumineuses, les oléagineux et la floriculture ont atteint plus de 75 % de l'objectif. Tandis que le café, le poisson, l'électricité, le textile et le vêtement, les légumes et les fruits, et le thé ont progressé de 50 à 74 % de l’objectif.

A l’opposé, la viande, le lait et les produits laitiers, les épices, les produits en cuir, les aliments et les boissons, le miel, les produits pharmaceutiques, les minéraux, les animaux vivants, les produits chimiques et les intrants de construction ont enregistré des performances inférieures à 50 %.

Les principaux importateurs de produits éthiopiens au cours de cet exercice budgétaire sont : les Etats-Unis, la Somalie, les Pays-Bas, l'Arabie saoudite, la Chine, les Emirats arabes unis, Djibouti, l'Allemagne, le Japon et Israël.

Pour l’exercice budgétaire 2019/20, les autorités éthiopiennes se sont fixé pour objectif d’atteindre 4,69 milliards $ de recette d’exportation. A cet effet, plusieurs mesures sont envisagées. Il s’agit notamment : d’améliorer le système de commercialisation ; de soutenir les parcs industriels pour qu'ils deviennent opérationnels ; de développer les infrastructures ; de contrôler la contrebande ; de financer et soutenir au niveau logistique, les industries orientées vers l'exportation.

André Chadrak