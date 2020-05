(Agence Ecofin) - Selon un communiqué du Fonds monétaire international (FMI), son conseil d’administration a approuvé le 4 mai un décaissement au titre de la Facilité de crédit rapide (FCR) équivalent à environ 226 millions de dollars (135,56 milliards de FCFA) pour aider le Cameroun à répondre aux besoins urgents de la balance des paiements, résultant de la pandémie de Covid-19.

À l'issue des débats du Conseil d'administration sur le Cameroun, Mitsuhiro Furusawa, directeur général adjoint et président par intérim du FMI, a déclaré : «Le Cameroun est confronté à de sérieux défis liés à la pandémie de Covid-19 et aux chocs des termes de l'échange. La faiblesse de la demande mondiale, la baisse des prix des produits de base et les mesures de confinement nationales pèsent sur les perspectives et entraînent des effets économiques et sociaux négatifs importants. Les chocs ont provoqué des pressions budgétaires et un besoin urgent de balance des paiements ».

Le FMI a indiqué que les autorités camerounaises prennent plusieurs mesures pour contenir la propagation de la maladie, augmenter les dépenses de santé et de protection sociale et apporter un soutien aux entreprises et aux ménages touchés. Cependant, en raison d'une détérioration importante des perspectives macroéconomiques et d'un affaiblissement de la situation budgétaire, entraînés par la baisse des recettes associée à des dépenses directes de santé et sociales supplémentaires, des besoins urgents de financement extérieur et budgétaire sont apparus.

Dans cette veine, l’appui du FMI contribuera à combler les besoins extérieurs immédiats et à préserver l’espace budgétaire nécessaire aux dépenses de santé essentielles liées au COVID-19. Il devrait également contribuer à catalyser un soutien supplémentaire des donateurs.

Instrument du FMI assorti d’un taux d’intérêt nul, la FCR rapide permet aux pays à faibles revenus, qui se heurtent à un problème immédiat de balance de paiements, d’obtenir un prêt remboursable sur une période de 10 ans.

Sylvain Andzongo