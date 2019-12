BAD : une enveloppe de 80 millions € pour le financement de la compétitivité au Cameroun

(Agence Ecofin) - Le ministre en charge de l’Economie, Alamine Ousmane Mey, informe que le conseil d’administration de la Banque africaine de développement (BAD) a approuvé, le 26 novembre dernier, un financement de 80,4 millions € dans le cadre du Programme d’appui à la compétitivité et la croissance économique, phase III (Pacce III) du Cameroun.

Ce programme, indique M. Mey, constituera un appui budgétaire destiné au financement partiel du budget 2019 de la République du Cameroun. Le Pacce III devrait contribuer à créer les conditions favorables à l’amélioration de la compétitivité et l’accélération d’une croissance économique durable pour un Cameroun émergent à l’horizon 2035.

A peu près, à la même période en 2018, la BAD avait déjà accordé au Cameroun un prêt d’un montant de 150 millions d’euros, dans le cadre du Pacce, phase II. Le Pacce II a contribué à consolider les fondements d’une croissance économique accélérée, résiliente et inclusive à travers l’amélioration du cadre de gestion des finances publiques, le renforcement de la gouvernance et la compétitivité des secteurs productifs (transport, énergie et agriculture).

SA