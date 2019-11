Eswatini: le FMI table sur une croissance économique à 1% sur fond de hausse du déficit budgétaire

(Agence Ecofin) - La croissance économique du royaume d’Eswatini devrait ralentir à 1% en 2019, a annoncé le Fonds monétaire international (FMI) dans un communiqué publié sur son site ce lundi.

D’après l’institution, cette croissance, en baisse par rapport aux 2,4% de l’année 2018, pourrait être due à la persistance des déséquilibres budgétaires et au ralentissement des activités du secteur privé. Le déficit budgétaire, creusé depuis 2016, par l'augmentation des dépenses publiques et les faibles recettes de l'Union douanière d'Afrique australe (SACU) devrait fragiliser les finances publiques du pays, malgré un secteur financier solide. Pendant ce temps, alors que la dette publique a augmenté, les arriérés intérieurs se sont accumulés et les réserves internationales ont diminué.

« En l'absence de mesures politiques, les perspectives économiques restent fragiles […] Dans un scénario sans action politique, les services du FMI s'attendent à ce que le déficit budgétaire reste important et que les arriérés intérieurs s'accumulent, ce qui pèsera sur les perspectives économiques », a indiqué l’institution dans son communiqué.

Et d’ajouter : « les principaux défis d'Eswatini consistent à mettre en œuvre des mesures d'ajustement budgétaire pour réduire le déficit budgétaire et stabiliser la dette publique, et à déployer des réformes structurelles et de gouvernance pour stimuler la croissance à long terme et réduire la pauvreté et le chômage », tout en insistant sur l’attraction de l’investissement privé, la rationalisation des entités et des entreprises publiques et des mesures d’ajustement budgétaire.

Moutiou Adjibi Nourou