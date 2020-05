Covid-19 : le scénario « pessimiste » prévoit un recul de la croissance à 0,8% du PIB pour la Côte d’Ivoire

(Agence Ecofin) - Selon le ministre ivoirien de l’Economie et des Finances, Adama Coulibaly (photo), le troisième scénario dit « pessimiste » concernant l’impact du covid-19 sur l’économie de la Côte d’Ivoire et basé sur une maîtrise de la pandémie à fin décembre 2020, ferait reculer la croissance du pays à 0,8% du PIB cette année, soit une perte de croissance de l’ordre de 6,4% du PIB.

S’exprimant récemment devant le Sénat, le ministre a fait part des trois scénarios établis par son département en vue de mesurer l’impact possible du Covid-19 sur l’économie du pays.

Le premier scénario dit « optimiste » établi sur la base d’une maîtrise de la pandémie au plus tard fin juin 2020, prévoit un ralentissement de la croissance économique à 3,6% du PIB en 2020 contre un taux de 7,2% projeté initialement avant l’apparition de la maladie, soit une perte de croissance d’environ 3,6% du PIB. Ce taux est d’ailleurs légèrement en hausse par rapport aux prévisions du Fonds monétaire international (FMI). L’institution avait annoncé un recul de la croissance du pays à 2,7% en 2020.

Le deuxième scénario qui se veut « médian » prévoit quant à lui, une maîtrise de la crise à fin septembre 2020. Dans une telle hypothèse, la croissance du PIB de la Côte d’Ivoire se situerait à 1,6% du PIB en 2020 ; ce qui induira une perte de croissance d’environ 5,6% du PIB.

D’après Adama Coulibaly, les secteurs de l’économie ivoirienne les plus touchés par cette crise sont ceux « du tourisme, du commerce, de la grande distribution, des transports, des bâtiments, des industries et des services financiers, constituant ainsi une contrainte à l’atteinte des performances de croissance économique à court et moyen terme ».

En plus d’un plan de riposte sanitaire de 95,880 milliards FCFA (environ 158 millions $), le gouvernement ivoirien a adopté un plan de soutien économique, social et humanitaire pour faire face aux effets du covid-19. Ce plan de 1700 milliards FCFA (environ 2,8 milliards $), soit 5% du PIB du pays, vise à soutenir l’outil de production, maintenir les emplois, assurer une reprise rapide des activités économiques post-crise et apporter un soutien humanitaire aux populations défavorisées.

Borgia Kobri