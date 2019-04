Kenya: la croissance économique devrait atteindre les 6,3% en 2019 (Président)

(Agence Ecofin) - La croissance économique du Kenya devrait atteindre les 6,3% en 2019, grâce à une hausse des investissements. C’est ce qu’a annoncé, ce jeudi, le président Uhuru Kenyatta (photo), s’adressant au parlement.

D’après le chef de l’Etat kenyan, cette hausse de la croissance sera favorisée par une hausse des investissements, liée au programme Big four agenda du gouvernement. Celui-ci vise à améliorer l’économie en s’appuyant sur quatre grands secteurs, à savoir: l’industrie manufacturière, l’agriculture, la santé et l’accès au logement.

Pour cette année, le gouvernement envisage la mise en place d’un système de garantie de crédit pour les petites et moyennes entreprises (PME) kényanes. Grâce à cela, l’Etat espère augmenter la production du secteur privé.

« Nous nous attendons à une croissance encore plus forte [...] reflétant l'amélioration continue de l'environnement des affaires, l'élan associé à l'exécution du programme des Big Four et la stabilité macroéconomique soutenue », a indiqué le président Kenyatta, dans des propos relayés par Reuters.

Notons que pour 2018, la croissance du pays a été estimée à 6,1%.

Moutiou Adjibi Nourou