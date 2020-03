Côte d’Ivoire : la GIZ alloue 18 millions d’euros au programme de formation de 700 entreprises

(Agence Ecofin) - Le ministère ivoirien de la Promotion des PME et la GIZ (l’Agence de coopération internationale allemande pour le développement) ont procédé, jeudi 27 février 2020, au lancement d’un programme destiné à la formation de PME (Petites et moyennes entreprises) et TPE (Très petites et moyennes entreprises) de la Côte d’Ivoire.

D’un coût total de 18,5 millions d’euros (12 milliards FCFA), financé par la GIZ, ce projet va permettre de renforcer les capacités des promoteurs de 500 PME et 200 TPE, ainsi que de favoriser la création de 2250 emplois en Côte d’Ivoire. Il est prévu pour une durée de 2 ans.

Pour le ministre ivoirien en charge des PME, Félix Anoblé, « la Côte d’Ivoire est un pays fortement agricole et aujourd’hui, il est donc important de pouvoir développer des PME transformatrices de nos matières premières ».

Selon les données du ministère ivoirien de l’Economie et des Finances, en 2018, les PME contribuaient en moyenne à hauteur de 20% du PIB et employaient 23% de la population ivoirienne.

André Chadrak