L'économie sud-africaine entre à nouveau en récession

(Agence Ecofin) - L’économie sud-africaine est officiellement entrée en récession pour la deuxième fois en deux ans. C’est ce qu’a annoncé cette semaine, l’Office national des statistiques de l’Afrique du Sud (Stats SA).

Les dernières statistiques de l’année 2019 montrent qu’au cours du quatrième trimestre de l’année écoulée, l’économie de la nation la plus industrialisée du continent s’est contractée de 1,4%. Au troisième trimestre 2019, le PIB avait déjà reculé de 0,8%.

D’après Stats SA, cette situation est due au recul des activités dans sept des dix principaux secteurs de l’économie sud-africaine pendant l’année écoulée. Au cours du quatrième trimestre 2019, les reculs les plus importants ont été enregistrés par le secteur agricole (-7,6%) suivi des transports et la communication (-7,2%) et le secteur de la construction (-5,9%). Cette situation a entraîné un taux de croissance de seulement 0,2% pour l’économie sud-africaine sur toute l’année 2019 ; soit le plus faible depuis la crise économique mondiale de 2008.

Plombée par la sécheresse, un taux de chômage frôlant les 30%, des pannes d’électricité répétitives ainsi que l’affaiblissement des finances publiques par la dette de plus en plus pesante des entreprises d’Etat, l’économie sud-africaine était déjà entrée en récession après une contraction de son PIB respectivement de 2,6% et 0,4% aux premier et deuxième trimestres 2018. Cette nouvelle contraction, la troisième depuis 1994, intervient après un redécollage difficile marqué par des mesures d’austérité qui n’ont permis d’avoir qu’une croissance très faible par rapport aux performances de 5% enregistrées entre 2004 et 2007.

Alors que les tensions économiques mondiales, les contraintes climatiques ainsi que l’épidémie de coronavirus font peser des risques énormes sur l’économie mondiale, cette nouvelle récession laisse présager un début d’année 2020 difficile pour la nation arc-en-ciel.

Moutiou Adjibi Nourou