Côte d’Ivoire : Abidjan abrite désormais le bureau régional Afrique et Moyen-Orient de l’Alliance pour l’inclusion financière

(Agence Ecofin) - L’Alliance pour l’Inclusion Financière (AFI) a procédé, la semaine dernière, à l’ouverture officielle de son bureau régional Afrique et Moyen-Orient, à Abidjan en Côte d’Ivoire.

Pour le ministre ivoirien de l’économie et des finances, Adama Koné, « la mise en place du Bureau dans la capitale économique ivoirienne, résulte d’efforts concertés entamés en 2017 entre les autorités ivoiriennes et la Direction de l’AFI ». Ajoutant que ce processus avait démarré avec la signature d’un accord de siège entre le gouvernement ivoirien et l’AFI, suivi de la mise à disposition des locaux par le ministère ivoirien de l’économie et des finances et leur équipement par la Banque Centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO).

Poursuivant, Adama Koné a estimé que les actions à mettre en œuvre doivent permettre d’identifier et de lever les barrières au développement des services financiers en Afrique. Ceci, dans la perspective d’une intégration accrue des économies des différents Etats.

Pour sa part, le directeur exécutif de l’AFI (photo), Alfred Hannig, a indiqué que la prochaine étape pour l’institution qu’il dirige, consiste à décentraliser davantage ses opérations et à se rapprocher de ses membres africains.

Notons que l’Alliance pour l’Inclusion Financière est un réseau composé de plus de 100 institutions de réglementation de l’inclusion financière, réparties dans plus de 90 pays, en développement et émergents dans le monde, et couvrant jusqu’à 85% des non-bancarisés de la planète.

Zeinab Dosso (Stg)