Gambie : la faillite du britannique Thomas Cook risque de saper la reconstruction économique du pays

(Agence Ecofin) - La déclaration de faillite annoncée, il y a quelques semaines, par Thomas Cook, le spécialiste britannique des services de tourisme et voyages de loisirs risque de porter atteinte à la fragile reconstruction économique de la Gambie, un pays de la CEDEAO qui essaye de sortir progressivement des longues années de pouvoir totalitaire, qui était incarné par l'ex-président Yahya Jammeh.

Selon des données collectées par Bloomberg, le pays dont le produit intérieur brut dépend fortement du tourisme recevait près de 45% de ses visiteurs, grâce à Thomas Cook. L’entreprise est présente dans le pays depuis 20 ans. La situation actuelle constitue un casse-tête pour le président Adama Barrow qui a placé le tourisme au centre de sa stratégie de redressement du pays.

Un rapport du Fonds monétaire international publié fin août 2019 projetait une progression de 5% pour l'année en cours. Certains experts estiment désormais que cette performance n'est plus certaine. Dans le même temps, une baisse en valeur du PIB risque de peser sur le ratio d'endettement de la Gambie, et réduire sa capacité à mobiliser facilement des revenus et des ressources pour financer durablement la relance de son économie.

Idriss Linge