Kenya : 20 nouvelles entreprises britanniques annoncées dans le pays

(Agence Ecofin) - Vingt nouvelles entreprises britanniques vont s’installer prochainement au Kenya. L’annonce a été faite, le 30 août dernier, par la Première ministre britannique, Theresa May (photo), à l’occasion d’un forum d’affaires organisé à Nairobi, en marge de sa visite dans le pays.

Pour Theresa May, cette installation massive d’entreprises britanniques dans le pays constitue une « démonstration claire de la confiance de la communauté d’affaires britannique dans l'environnement d'investissement attrayant du Kenya ».

Ajoutant que les entreprises britanniques comptent parmi les plus grands investisseurs au Kenya, avec des entreprises employant plus de 250 000 personnes.

La Première ministre britannique a, par ailleurs, souligné qu’étant donné que l'Afrique est un continent destiné à un développement plus important, en raison de la jeunesse de sa population, il était nécessaire que ces jeunes soient mis au centre des politiques de développement.

« Ici, au Kenya, vous avez quelques-uns des jeunes dynamiques et créatifs d'Afrique. Pour exploiter leur potentiel, les jeunes ont besoin d'avoir accès à des denrées alimentaires et à des emplois bien rémunérés qui ne peuvent être atteints que par le biais d'une participation du secteur privé », a fait remarquer Theresa May. Tout en soulignant que c’est ce à quoi aspirent les entreprises britanniques.

Pour sa part, le Président kényan, Uhuru Kenyatta, a relevé que le Royaume-Uni constituait l'un des partenaires les plus fiables du Kenya, dans le domaine des investissements et du commerce.

« Le Royaume-Uni est une source majeure des investissements directs étrangers au Kenya, ce qui représente environ 40% du total des flux entrants des IDE au Kenya par an. En effet, le Royaume-Uni est l'investisseur numéro un au Kenya », a déclaré Uhuru Kenyatta.