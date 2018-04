Sénégal : l'Union Européenne octroiera 28 millions $ au pays pour des projets de développement sectoriels

(Agence Ecofin) - Le Sénégal et l’Union Européenne (UE) ont conclu ce vendredi, des accords de financement d’un montant de 28 millions $, pour la mise en place de projets de développement sectoriels.

Selon les informations publiées, les accords de financement portent essentiellement sur la sécurité intérieure, le transport et la mise en œuvre du Programme pour la compétitivité en Afrique de l’Ouest (PCAO).

Ainsi, environ 12 millions $ devraient être injectés dans le cadre de la mise en œuvre du programme de coopération pour la sécurité intérieure entre l’institution européenne et le Sénégal. Ceci devrait permettre de « prévenir et réduire les facteurs de déstabilisations internes et externes de l’Etat du Sénégal pour préserver son potentiel de développement », selon les propos du ministre sénégalais de l’économie Amadou Bâ (photo), relayés par l’Agence de Presse Sénégalaise (APS).

Le deuxième financement qui mobilise environ 4,8 millions $ devrait permettre l’exécution d’un programme d’optimisation du réseau routier régional, s’inscrivant dans le cadre d’un projet régional de gouvernance transport.

La dernière convention de financement quant à elle, porte sur l’exécution d’un projet de plus de 11 millions $, visant à booster la production des biens et services à haute valeur ajoutée, et à augmenter leur apport à l’économie sénégalaise.

Notons que ces investissements s’inscrivent dans la vision du Plan Sénégal Emergent (PSE), adopté par le gouvernement de Macky Sall pour diversifier l’économie nationale.

Selon les prévisions de la Banque mondiale, le Sénégal devrait réaliser l’une des plus fortes croissances de la région ouest africaine en 2018, soit 6,9%.

Moutiou Adjibi Nourou (stagiaire)