Les cinq informations de la gestion publique africaine qu'il ne fallait pas manquer cette semaine

(Agence Ecofin) - Cette semaine, la relance de l’usine Gonfreville en Côte d’Ivoire, la réouverture des frontières de l’UEMOA, les nouvelles règles de voyage au Royaume-Uni, les tensions Franco-maghrébines sur les visas et les zones économiques spéciales au Gabon, ont particulièrement retenu notre attention.

Côte d'Ivoire : le gouvernement veut relancer les activités de la plus vieille usine de textiles d'Afrique de l'Ouest

L’Etat de Côte d’Ivoire veut relancer la plus vieille usine textile de l’Afrique de l’ouest a révélé le Premier ministre Patrick Achi, au terme d’une visite des installations de l’usine le 24 septembre. Situés à Bouaké, deuxième plus grande ville de Côte d’Ivoire, les établissements Robert-Gonfreville en état de décrépitude, vont pouvoir faire peau neuve. Cette initiative s’inscrit dans la stratégie d’industrialisation du gouvernement. Selon Patrick Achi, chef du gouvernement ivoirien, booster les activités de Gonfreville constituera « une bonne opportunité d’insertion socio-économique pour les jeunes » qui auront également l'occasion d'apprendre auprès d'anciens plus expérimentés.

Covid-19 : l’UEMOA discute d’une réouverture prochaine des frontières fermées depuis au moins 18 mois

Fermées depuis 18 mois en raison de la crise sanitaire, les frontières terrestres entre les pays de l’UEMOA pourront ouvrir très prochainement. La question a meublé la conférence interministérielle réunissant les ministres de la Santé, de la Sécurité et des Transports des pays de l’UEMOA ce mardi 28 septembre 2021. A en croire, Moustafa Mijiyawa, ministre togolais de la Santé, dont le pays préside cette conférence interministérielle, « il s'avère nécessaire d'envisager la réouverture des frontières sous certaines conditions prenant en compte des exigences sanitaires et économiques. » Les conclusions de cette rencontre vont être présentées aux chefs d'Etat des pays membres de l'Organisation lors de leur prochaine assemblée en vue d’une possible adoption du calendrier de réouverture.

Covid-19 : le Royaume-Uni ne reconnaît pas les vaccins administrés en Afrique, l’UA se dit préoccupée

Le Royaume-Uni a décidé d’introduire de nouvelles règles de voyage dès le 4 octobre prochain. Les autorités britanniques ne considèrent entièrement vaccinées que les personnes ayant eu un vaccin « dans le cadre d'un programme de vaccination approuvé au Royaume-Uni, en Europe, aux Etats-Unis ou d'un programme de vaccination britannique à l'étranger » a fait savoir gouvernement britannique. Une décision jugée discriminatoire par l’Africa CDC qui déplore la mise en œuvre de « politiques de restrictions telles que celle-ci (qui) comportent un risque profond d'hésitation vis-à-vis des vaccins à travers l'Afrique et créent de la méfiance dans la communauté ».

La France durcit les conditions d'obtention de visa pour les ressortissants du Maroc, d'Algérie et de Tunisie

La France a décidé de durcir les conditions d'obtention de visa à l'endroit du Maroc, de l'Algérie et de la Tunisie. L’annonce a été faite par Gabriel Attal, porte-parole du gouvernement français, mardi 28 septembre 2021. Selon l’Elysée, le Maroc, l’Algérie et la Tunisie ont refusé de délivrer des laisser-passer consulaires aux immigrés originaires de leurs pays refoulés de France. Une baisse de 50% du nombre de visas délivrés aux Marocains et aux Algériens et de 33% de ceux délivrés aux Tunisiens sera mise en œuvre, a signifié Paris. Une décision jugée « disproportionnée et unilatérale » par l’Algérie.

Le Gabon annonce la construction de 5 nouvelles zones économiques spéciales

Carmen Ndaot, ministre de la Promotion des Investissements du Gabon a annoncé dans une interview publiée le 30 septembre par l’agence Africapresse.Paris, la construction de 5 nouvelles zones économiques spéciales (ZES) dans le pays après Nkok et Ikolo. « Ces zones sont des plateformes précisément dotées d’infrastructures pensées pour faciliter les activités industrielles. Ces atouts qu’offrent ces zones économiques ont abouti au grand succès de Nkok dans le secteur du bois, mais aussi à des meilleurs parcs industriels en Afrique centrale. Les ZES sont aujourd’hui un modèle qui, nous l’espérons, fera école », a déclaré la ministre. Le pays espère ainsi contribuer à l’accélération du développement industriel par la valorisation des ressources locales ; favoriser le transfert de technologies et assurer un effet d’entraînement sur le reste de l’économie avec la création d’emplois inscrits dans un processus de développement durable.

Dorcas Loba (Stagiaire)