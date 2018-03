Nigéria: les investissements étrangers dans le pays ont crû de 138,7% en 2017

(Agence Ecofin) - Le Nigéria a enregistré une hausse des investissements étrangers en 2017, à hauteur de 138,7%. C’est ce qu’indique le Bureau National de la Statistique (NBS) dans son rapport sur les importations de capitaux en 2017, relayé par le site nigérian d’information Vanguard.

Selon les chiffres publiés, ces investissements ont plus que doublé en 2017, passant de 5,1 milliards $ enregistrés en 2016, à 12,2 milliards $, l’année suivante. Selon la NBS, ce sont les investissements de portefeuille qui ont représenté la plus grande part des investissements étrangers dans le pays.

Ainsi, les investissements de portefeuille sont passés de 5,5 milliards $ en 2016 à 7,3 milliards en 2017, représentant ainsi 60% des investissements totaux. Par rapport au quatrième trimestre 2016, les investissements en portefeuille au quatrième trimestre de 2017, ont progressé de 1 123,5% soit 12 fois de plus que les 284,2 millions $ enregistrés au dernier trimestre 2016. Le rapport souligne également que cette performance a été stimulée par une croissance du marché monétaire (2,2 milliards $ en 2017), qui a contribué à hauteur de 63% aux investissements en portefeuille.

Les investissements directs étrangers (IDE) qui constituent la deuxième forme principale des investissements étrangers, ont également connu une croissance significative au cours de la période étudiée. Au quatrième trimestre de 2017, les IDE ont atteint le montant record de 378,4 millions de dollars. Cette performance représente une augmentation de 9,8% par rapport au quatrième trimestre de 2016.

L’institution fédérale attribue cette croissance des IDE à une hausse des investissements en actions qui y ont contribué à hauteur de 99,8%, tandis que les investissements en capital y ont participé à hauteur de 0,2%.

Enfin, avec 1,5 milliard $, les autres investissements ont représenté 28,4% des investissements totaux.

Cette nouvelle performance de l’Etat ouest-africain, devrait renouveler la confiance des investisseurs envers Abuja et attirer encore plus de capitaux dans un pays qui est censé renouer avec une croissance économique en hausse, d’après les prévisions de la BAD et de la Banque mondiale.

