Le Nigéria lance la première édition de son rapport annuel sur la politique commerciale

(Agence Ecofin) - Le Nigéria a lancé mercredi 28 février, son rapport annuel sur la politique commerciale fédérale, indique un communiqué du ministère de l’industrie du commerce et de l’investissement.

Selon les premiers chiffres révélés, le secteur des importations et des exportations employait plus de 14% de la main-d’œuvre nigériane au troisième trimestre 2017, soit 10,8 millions de personnes. Malgré une baisse de la valeur des échanges commerciaux de 17% entre 2014 et 2015, due à une diminution des recettes pétrolières, le document indique que les échanges commerciaux participent à plus de 18% du produit intérieur brut (PIB) nigérian, juste derrière l’agriculture (29,1%).

Les résultats des trois premiers trimestres 2017 montrent que l’Inde et les Etats-Unis sont les premiers importateurs de produits nigérians, tandis que la Chine et la Belgique sont les premiers exportateurs vers le pays ouest-africain.

Notons que ce document, dont la première édition est intitulée « Croissance, modernisation et création d'emplois », devrait permettre l’identification des priorités de la politique commerciale du Nigéria ainsi que son implication dans la « transformation structurelle pour la diversification, la modernisation, la construction de chaînes de valeurs régionales et mondiales, l’amélioration du bien-être et la création d’emploi ».

Moutiou Adjibi Nourou(stagiaire)