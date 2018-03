Avec 2,4 milliards $, l’Egypte est le premier bénéficiaire des investissements directs américains en Afrique

(Agence Ecofin) - S’exprimant récemment à l’occasion d’une réunion avec une délégation de la Chambre de commerce américaine en Egypte (AmCham), le ministre égyptien de l’industrie et du commerce, Tarek Kabil, a déclaré que les investissements directs américains en Egypte s'élevaient actuellement à 2,4 milliards $. Ceux-ci étant représentés à travers 1 222 projets répartis dans les domaines de l'industrie, des services, de la construction, de l'agriculture, de la communication et des technologies de l'information.

Tarek Kabil a ajouté, par ailleurs, que les investissements américains en Egypte représentent environ 35,4% de l'investissement direct total des Etats-Unis en Afrique, et 46,2% de ses investissements au Moyen-Orient. Faisant ainsi de l'Egypte, le plus grand bénéficiaire des investissements américains en Afrique et le deuxième plus grand au Moyen-Orient.

A noter que cette rencontre du ministre égyptien de l’industrie et du commerce avec la Chambre de commerce américaine en Egypte (AmCham) s’inscrivait dans le cadre des préparatifs d'une mission à Washington qui vise à stimuler les exportations égyptiennes vers le marché américain en vertu des accords commerciaux conclus entre les deux pays.

Au cours de cette mission qui se tiendra ce mois de mars, il est donc prévu une série de réunions avec plusieurs entreprises et institutions financières américaines, ainsi que des rencontres avec des décideurs américains, des banques, des centres de recherche et des membres du Congrès pour discuter des moyens de renforcer les liens entre l'Egypte et les Etats-Unis.

Lire aussi:

01/03/2018 - Egypte : les échanges commerciaux avec les Etats-Unis atteignent 5,61 milliards $ en 2017, en hausse de 13%