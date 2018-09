Maroc : Reporters sans frontières dénonce les « procès fleuves » contre les journalistes

(Agence Ecofin) - Dans un communiqué publié sur son site internet, Reporters sans frontières appelle la justice marocaine à accélérer les procédures en cours depuis « plusieurs années sans qu’aucun jugement ne soit rendu » contre des journalistes. L’ONG s’inquiète particulièrement du sort d’Ali Anouzla, rédacteur en chef du site d’information Lakome 2 poursuivi depuis 2013 et Maati Monjib, le président de l’Association marocaine du journalisme d’investigation (AMJI) poursuivi depuis 2015.

« La lenteur excessive de la justice à l’encontre de ces journalistes constitue une pression psychologique supplémentaire. Nous exhortons la justice marocaine à respecter l’article 120 de la constitution qui dispose que toute personne a droit à un jugement rendu dans un délai raisonnable ainsi que les standards internationaux en matière de procès équitable.», plaide notamment Reporters sans frontières.

Poursuivi pour appui matériel, apologie du terrorisme et incitation à commettre des actes de terrorisme, Ali Anouzla encourt une peine de 30 ans de prison. Quant à Maati Monjib et six autres journalistes poursuivis simultanément, ils sont sous le coup d’une condamnation d’un à cinq ans de prison pour atteinte à la sécurité de l’Etat et financements étrangers illégaux.