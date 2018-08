La Togolaise Evelyne Hohoueto accède au poste de magistrat à la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l'OHADA

(Agence Ecofin) - Evelyne Hohoueto, Secrétaire Exécutif de la Commission nationale Ohada, est portée au poste de magistrat de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA). Pius Agbetomey, ministre en charge de la Justice l’a présentée le jeudi 16 août 2018 à la presse.

Elue par le Conseil des ministres de l’Ohada tenu les 23 et 24 novembre 2017 à Conakry en Guinée, elle a prêté serment le 28 juin 2018 à Abidjan en Côte d’Ivoire et devient le premier Togolais à siéger à la plus haute instance judiciaire de cette institution régionale. « C’est une première dans la mesure où jusqu’ici, aucun Togolais n’a eu à siéger au sein de cette Cour Commune de Justice et d’Arbitrage qui est la plus haute instance judiciaire de l’institution. Et si aujourd’hui, le Togo a pu avoir cette place, je pense que c’est pour nous, un sujet de joie et un honneur pour notre pays », a indiqué Pius Agbétomey.

Le Togo s’est en effet engagé depuis la création de l’Ohada, à jouer un rôle de premier choix dans le rayonnement de cette institution régionale. Evelyne Hohoueto le reconnaît en ces termes :« C’est le Togo, en sa qualité de Secrétaire Permanent qui a monté tout cet échafaudage de l’Ohada ». Et d’exprimer son sentiment et ses défis : « Je suis fière de représenter le Togo, parce que j’ai derrière moi le pays et également la rigueur des Togolais, en ce qui concerne le travail bien fait ».

Rappelons que l’organisation compte 17 Etats membres et a son siège en Côte d’Ivoire.