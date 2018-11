Où en est le gap entre pays prospères et pays pauvres ?

(Ecofin Hebdo) - C’est à cette question que tente de répondre le Legatum Institute dans la douzième édition de son rapport sur l’Indice de prospérité. Le document montre que la prospérité a continué de croître dans le monde entier au cours de l’année écoulée (2017), atteignant son plus haut niveau jamais atteint depuis le lancement de l’Indice en 2007.

Cette bonne nouvelle cache cependant quelques disparités. L'écart entre les pays affichant les scores de prospérité les plus élevés et les plus faibles se creuse. La sécurité et la sûreté qui sont la base du succès de l'édification de la nation et qui constituent la condition essentielle à la prospérité, continue de se dégrader.

La détérioration la plus importante ayant été constatée dans les région Moyen Orient, Afrique du Nord et Afrique subsaharienne, sous l’effet de la guerre, du terrorisme, de régimes oppressifs et de la diminution de la disponibilité de nourriture et de logements.

Au-delà de la perception sur la pauvreté, l’indice sur la prospérité permet d’avoir une vision plus détaillé de la condition des patrimoines des individus, en intégrant des données tels que la liberté individuelle, la gouvernance, le niveau d’éducation et l’environnement des affaires.