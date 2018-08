Tout électrique : une évolution mondiale qui rend la République Démocratique du Congo incontournable

(Ecofin Hebdo) - Dans une analyse effectuée sur la courbe que pourrait prendre les prix du Cobalt et du Lithium, la firme de recherche McKinsey met à jour une situation qui pourrait, une fois de plus, faire de la République Démocratique du Congo le pilier des révolutions futures.

Tirant les conséquences de l’évolution actuelle des prix des deux matières premières, la firme de consulting invite à réfléchir sur la manière dont il faudra s’approvisionner, si la logique du tout électrique doit se poursuivre aux rythme qui est le sien actuellement.

Dans ce cadre, la demande sera multipliée par trois. Gérer cette situation impliquera tous les acteurs financiers et non financiers de la chaîne d’exploitation, mais aussi la RDC, pays où on retrouve actuellement le plus de gisement prouvés et actifs.

Abdel Razak MOULIOM