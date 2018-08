Filets de sécurité sociale en Afrique : adapter la conception des projets aux politiques économiques

(Ecofin Hebdo) - Dans ce récent rapport, conjointement produit par l’Agence Française de Développement et la Banque Mondiale, des experts tirant les leçons apprises sur la mise en œuvre de projet de filets sociaux en Afrique, suggère que, pour plus d’efficacité, le gap existant entre la conception et les politiques économiques devraient être réduit.

Trois inputs des acteurs dirigeants dans les pays sont particulièrement adressés. Il s’agit de la pertinence de l’engagement politique nécessaire pour une appropriation plus grande du projet, de la politique fiscale pour une meilleure mobilisation des ressources et de la politique structurelle pour un meilleur déploiement.

Le document se positionne comme une bonne revue de mi-parcours, des projets de filets sociaux promus par la Banque mondiale et d’autre bailleurs de fonds, dans une Afrique où environ deux personnes sur cinq vivent encore dans la pauvreté.

Le rapport a bénéficié de la contribution de plusieurs experts et économistes ayant travaillé dans le domaine.

Abdel Razak MOULIOM