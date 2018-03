Les légumineuses au service de l’agriculture durable en Afrique subsaharienne

(Ecofin Hebdo) - Dans une étude publiée en 2018 avec pour titre « Pulse crops for sustainable farms in Sub-Saharan Africa », les experts de la FAO attirent l’attention sur le potentiel des légumineuses pour une agriculture durable en Afrique subsaharienne.

Les spécialistes de la FAO revoient quelques-unes des stratégies pour soutenir la culture et l'utilisation de cette espèce agricole dans les petites exploitations de la région. Ils évaluent également les meilleures options de légumineuses pour protéger la sécurité alimentaire, la nutrition et la conservation de l'environnement dans ces même petites fermes africaines.

L’analyse cible des légumineuses tels que les haricots, les pois chiches, les niébés, les pois « d’Angole » et les arachides. On note tout de même que les arachides qui ne sont pas de cette espèce, ont été ajoutées dans le rapport de par leur production étendue sur le continent (environ 14 million de tonnes en 2016).

La contributions des légumineuses à l’élevage et à la nutrition des familles en font un aliment essentiel pour éradiquer la malnutrition, sauf que les contraintes de leur production et leur conservation peuvent affecter les revenus des exploitants qui l’adoptent.

Face à cette situation, le rapport relève qu’une attention particulière doit être accordée à l'éducation sur ces sujets et sur l'infrastructure qui soutient la participation des petits exploitants dans toute la chaîne de valeur des légumineuses.

La publication ressort aussi les détails de la culture des légumineuses et des légumes, tout comme leurs niches en Afrique. Elle s’étend ensuite sur comment promouvoir l’adoption de ces produits agricoles ainsi que les priorités en matière de recherche les concernant.

Les experts de la FAO concluent par des recommandations comme, entre autres, le renforcement des travaux sur les rapports statistiques concernant les légumineuses et autres espèces proches d’elles, et la promotion de la résilience des familles agricoles aux chocs du marché et du climat par la diversification avec les légumineuses de courte et de longue durée.

Abdel Razak MOULIOM