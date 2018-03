Sécurité routière : les entraves aux reformes liées à la sécurité routière dans les pays à faibles et à moyens revenus

(Ecofin Hebdo) - Dans une étude publiée en Mars 2018 et intitulé « Sécuring safe roads : the politics of change », l’Overseas Development Institute (ODI) et le World Resources Institute (WRI) mettent en évidence les barrières aux réformes liées à la sécurité routière.

Elles attirent l’attention des décideurs et des praticiens du domaine sur les difficultés qu’ils peuvent rencontrer dans leurs combats, et les aident à identifier les moyens pour améliorer la sécurité sur les routes.

La publication s’intéresse de près aux pays à faibles et à moyens revenus qui représente 90% des victimes des accidents de la route. Elle analyse en particulier les tendances de la sureté routière dans les villes de Mumbai, de Bogota et de Nairobi.

Trois villes, de trois continents, qui donnent un aperçu généralisé de la crise à laquelle fait face l’assurance sur les routes. En Afrique, Nairobi, la capitale du Kenya, le moteur économique de la sous-région d’Afrique australe, est le cas examiné par le rapport. Le document ressort que les informations sur la mortalité routière n’y sont disponible que depuis 2010 à l’opposé des 15 ans de Mumbai et des 10 ans de Bogota. De plus, bien que Nairobi soit moins peuplé que les autres villes de la recherche, le taux de mortalité sur les routes y est le plus élevé soit 11 habitants sur 100 000. Des progrès pour limiter ces pertes ont pourtant été effectués, seulement, des défis subsistent. On apprend des analyses sur la sécurité routière qu’elles se sont largement concentrées sur des aspects tels que la conception des rues, l'urbanisation et les normes de véhicules, mais que des reformes techniques n’ont pas été embrassées.

L’ODI et le WRI listent quatre barrières à ces réformes dans les pays à revenus faible et intermédiaires. Ils commencent par constater que la sécurité routière n’y est pas une priorité politique. Ensuite, il note que cette dernière est considérée comme une question de responsabilité personnelle et non d’action gouvernementale.

L’autre entrave remarquée est qu’ll y a peu de coordination entre les organismes gouvernementaux, et enfin il manque des informations de base sur la sociologie des victimes, des modes de transport, la répartition géographique des collisions, ainsi que les conséquences des décès et des blessures.

La recherche met l’accent sur la compréhension de ces obstacles ainsi que la manière de les aborder. Elle se termine par des suggestions essentielles pour les efforts en cours visant à faire progresser la sécurité routière.

Abdel Razak MOULIOM