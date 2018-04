(Ecofin Hebdo) - Dans sa dernière édition du rapport sur la situation économique en Côte d’Ivoire publiée en Février 2018, la Banque Mondiale explique entre autre que le rattrapage du retard technologique permettrait au pays de s’ouvrir les « portes du paradis ».

Par paradis, l’institution multilatérale de développement entend maintenir une croissance économique de plus de 7% à court et à moyen terme. Sauf que la réalisation de cette perspective demande aux entreprises ivoiriennes d’être plus performantes car elles sont le principal employeur du pays et génèrent l’essentiel de ses revenus.

Pour y parvenir, le pays devrait incorporer et adapter les innovations technologiques dans son processus de développement. La publication propose une stratégie autour de 3 axes dans ce but. Le premier recommande d’encourager la diffusion des nouvelles technologies avec une ouverture vers l’extérieur, notamment à travers des partenariats « intelligents » avec des entreprises étrangères.

Le second suggère de renforcer les capacités locales car l’adoption des nouvelles technologies, et surtout leur adaptation, va nécessiter encore plus de compétences de la part des entrepreneurs et de la main d’œuvre dans le pays. Le dernier, quant à lui, demande de renforcer la connectivité, tant physique que virtuelle, car l’innovation s’accélère avec l’échange des biens, des services, des personnes et surtout des idées.

On note que cela nécessitera d’abaisser les coûts de transports physiques et virtuels mais aussi de réduire les distances, à travers le processus d’urbanisation par exemple.

Bien qu’il soit important, ce seul facteur technologique ne suffira pas car l’atteinte de croissance annoncé par la Banque Mondiale suppose aussi que le pays ne doit pas être victime de chocs et que les autorités resteront engagées à respecter leur cadre macroéconomique et budgétaire. Autrement dit, l’économie devra mieux dépenser car les montants de ressources disponibles ne vont pas augmenter aussi vite que lors des dernières années.

L’économie de la Côte d’Ivoire devrait continuer à être forte, pour se stabiliser autour de 7% dans les prochaines années. Toutefois si l’économie ivoirienne veut continuer sur un rythme de croissance accélérée, et davantage inclusive, son secteur privé devra faire plus et mieux. Ce rapport annuel en est à sa sixième sortie et il vient compléter d’autre rapport traitant de l’économie ivoirienne notamment ceux de la revue du FMI.

Abdel Razak MOULIOM