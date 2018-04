Accès à l’eau : l’UNESCO et ses partenaires, proposent de nouvelles possibilités pour les pays pauvres

(Ecofin Hebdo) - Dans le rapport mondial des Nations Unies sur la mise en valeur des ressources en eau, édition 2018, les experts de l’UNESCO, ainsi que les partenaires de l’institution, montrent comment des solutions basées sur la nature (SfN) offrent un moyen vital pour résoudre le défi de l’accès à l’eau dans le monde

Le document aborde les possibilités qui peuvent participer à créer des conditions favorables à une adoption rapide des SfN. Il met en avant la mobilisation financière comme l’une d’entre elle. On apprend que les financements peuvent provenir du marché émergent des « obligations vertes », et d’une transformation des politiques agricoles qui orienteraient la majorité des subventions agricoles, des financements publics et presque tous les investissements privés, dans la recherche et le développement agricoles vers les SfN.

En plus de la possibilité financière, la publication met également en évidence d’autres domaines à renforcer pour catalyser l’utilisation des SfN. Il s’agit de l’environnement réglementaire et juridique, de la collaboration intersectorielle, y compris l’harmonisation des politiques dans tous les domaines du développement, et de la base de connaissances sur lesquelles reposent les SfN. On remarque que la mise en œuvre des SfN doit s’inscrire dans les structures de gouvernance existantes (ou nouvellement adaptées), des localités où elles sont établies.

Les solutions fondées sur la nature pour la gestion de l’eau préconisent d’exploiter les processus naturels qui régissent différents éléments du cycle de l’eau pour préserver des écosystèmes sains, en vue de garantir une meilleure sécurité hydrique pour tous. La nature jouant un rôle unique et fondamental comme régulateur, nettoyeur ou fournisseur d’eau.

Les spécialistes de l’UNESCO, ainsi que les partenaires de l’institution, essayent pour le compte du programme des nations unies pour l’évaluation des ressources en eau (ONU-Eau) de convanicre les décideurs d’accélérer l’adoption des SfN en vue de pleinement réaliser leur potentiel en matière d’eau et de développement durable.

Abdel Razak MOULIOM