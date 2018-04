Exposition des pauvres aux risques de catastrophes : Oxfam recommande un modèle d’assurance impliquant les gouvernements

(Ecofin Hebdo) - Dans une étude publiée en Avril 2018, Oxfam explique que les gouvernements, ou tout autre porteur de risque comme les coopératives, devraient être les titulaires des contrats d’assurance visant à atténuer les conséquences des risques climatiques ou des catastrophes naturelles sur les populations pauvres.

La publication ressort que les modèles d’assurance macro et méso semblent offrir un certain potentiel, surtout s'ils sont intégrés dans des programmes plus vastes destinés à renforcer la résilience. Dans ces modèles, le gouvernement, ou un « porteur de risque » à l’instar d’une coopérative, est effectivement le titulaire d’un contrat d’assurance. Cependant, pour garantir que les indemnisations parviennent rapidement aux personnes pauvres, un investissement supplémentaire est requis afin de développer des plans de contingence, des mécanismes de distribution et un ciblage efficaces.

Un autre système d’assurance abordé par le document est celui de la micro-assurance autonome. Ce dernier pourrait constituer une solution pour empêcher les personnes vulnérables de sombrer dans la pauvreté suite à un choc. Mais, il convient d'approfondir le travail pour identifier le seuil de revenu ou d'actifs, pour que cela soit probant. Il ne semble donc pas pertinent pour les personnes les plus pauvres, qui sont exposées à de nombreux risques et ont peu de revenus et d'actifs à assurer.

A ce titre, des approches intégrées alliant des solutions d'assurance à des mesures qui s'attaquent à d'autres contraintes comme le crédit ou la réduction des risques sont plus prometteuses. Le rapport suggère qu’il convient de trouver des modèles commerciaux répondant mieux aux besoins des personnes pauvres. Un partenariat public, privé et personnel est indispensable afin de rééquilibrer les rôles et les intérêts de tous. Le soutien des mutuelles et des coopératives qui occupent souvent une place unique pour aider les communautés pauvres, est également nécessaire.

Oxfam propose des recommandations pour faire évoluer les programmes d’assurance. On relève que les solutions doivent mettre l’accent sur l’innovation, le suivi et l’évaluation. Des 6 suggestions listées, on note entre autre que les bailleurs et les gouvernements doivent veiller à ce que les personnes les plus pauvres bénéficient d'une protection, et qu’un bon équilibre entre les priorités de financement contre les risques climatiques ou les catastrophes, doit être identifié par le partenariat mondial InsuResilience (IGP)

Rappelons que les catastrophes naturelles se multiplient et sont de plus en plus dévastatrices. On estime qu'elles plongent 26 millions de personnes dans l'extrême pauvreté chaque année. Elles sont aussi à l'origine d'un accroissement des inégalités, les personnes pauvres étant les plus durement touchées et les moins à même de se relever.

Abdel Razak MOULIOM