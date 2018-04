Accélérer l’électrification en Afrique passe par l’innovation et une meilleure réglementation (Banque Mondiale)

(Ecofin Hebdo) - Dans la dix-septième édition de l’« Africa’s Pulse », les experts de la Banque mondiale abordent la problématique du rôle de l’innovation dans l’accélération de l’électrification sur le continent africain. Ils soulignent que les récentes innovations techniques, en particulier dans le solaire, permettent aujourd’hui de sauter les étapes traditionnelles de l’électrification.

Les mini-réseaux électriques sont l’autre solution viable présentée comme susceptible d’améliorer l’accès à l’électricité dans les zones où l’extension du réseau coûte cher ou n’est pas encore possible.

Mais la publication met en évidence les 2 principales raisons qui freinent l’engagement du secteur privé dans les mini-réseaux à savoir : le problème du recouvrement des coûts et l’incertitude quant aux perspectives d’avenir de cette infrastructure lorsque le réseau commencera à couvrir la zone en question.

L’institution multilatérale de développement basée à Bretton Woods (USA) explique aussi que sauter les étapes traditionnelles de l’électrification, qui reposent sur le développement du réseau national, passera par une combinaison de différents systèmes afin de répondre à des besoins divers, grâce à une implication obligatoire du secteur privé.

Le rapport insiste sur la nécessité d’améliorer la réglementation du secteur et la gestion des entreprises d’électricité. On y lit qu’il faut commencer par améliorer la gouvernance du secteur de l’électricité, indépendamment des configurations techniques choisies.

Pour les experts de la Banque Mondiale, l’accès à l’électricité est un impératif pour le développement économique du continent. Elle fait remarquer que l’Afrique, et particulièrement sa région subsaharienne, sont bloquées à cause d’un faible taux d’accès à l’électricité. Le taux d’électrification des ménages y est le plus faible au Monde (42% en 2016).

Rappelons que Africa’s Pulse est un rapport semestriel de la Banque mondiale qui analyse l’état des économies africaines. Ses 2 premières sections font un focus intéressant à suivre, sur les perspectives macroéconomiques des pays du continent. Des observateurs, notamment certaines ONG, critiquent souvent les propositions de l’institution, en ce qu’elles supposent un niveau d’expertise que les secteurs privés africains ne possèdent pas toujours, et qui impose des recours à des services extérieurs.

Abdel Razak MOULIOM