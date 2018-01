Les raisons qui poussent à rejoindre des groupes extrémistes violents en Afrique, selon le PNUD

(Ecofin Hebdo) - Dans son édition « Journey to extremism in Africa », paru en septembre 2017 et avec pour titre : « Drivers, incentives and the tipping point for recruitment », le PNUD ressort les raisons qui poussent les jeunes Africains à rejoindre les groupes radicaux violents en vue de prévenir ces recrutements et d’identifier des actions de développement pour éradiquer cette adhésion criminelle.

La publication est le résultat de 2 ans de recherches dans les profondeurs du continent noir et de plusieurs interviews d’individus ayant été recrutés par ces groupes violents. L’étude nous apprend que la majorité des recrues proviennent de zones frontalières et périphériques hautement marginalisées, avec une enfance dépourvue d’éducation parentale et d’instruction.

Un des aspects marquants du document en rupture avec toutes les croyances montre que la religion n’est pas un facteur essentiel de recrutement. En effet, bien que plus de la moitié des personnes questionnées aient citées la religion comme une raison motivante d’adhésion, 57% d’entre eux avouent avoir très peu ou aucune connaissance des textes religieux ou de leurs interprétations.

L’aspect économique est également évoqué avec 55% des recrues qui expriment des frustrations par rapport à leur situation économique et plus particulièrement leur grand besoin d’un emploi au moment de leur adhésion. De plus, la majorité d’entre eux n’a aucune confiance en leurs gouvernements qu’ils estiment corrompus et, pire encore, responsable de leur décision finale de rejoindre les organisations extrémistes violentes.

Au-delà de ces pilotes, le rapport met en évidence les canaux de recrutements particuliers à l’Afrique et l’intervalle de temps que mettent les candidats au recrutement à pleinement intégrer les groupes criminels. En outre, il liste l’implication de ces facteurs pour les politiques et pour la planification, dans le cadre d’une réponse appropriée à ce fléau qui a coûté la vie à 33 000 personnes entre 2011 et 2016, en Afrique.

Abdel Razak M.