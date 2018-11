Dépenses militaires en Afrique subsaharienne : une transparence encore inégale

(Ecofin Hebdo) - Ce rapport utilise l’expertise du SIPRI dans sa vaste base de données sur les dépenses militaires et ses archives pour produire une analyse régionale de la transparence des dépenses militaires en Afrique subsaharienne. Au niveau international, le rapport examine la fréquence et la précision des rapports d’État aux Nations Unies (voir aussi notre dossier dans ce numéro).

Le rapport examine la transparence du secteur militaire de 47 pays d'Afrique subsaharienne. Il focalise particulièrement sur les critères de disponibilité, d'exhaustivité, de facilité d'accès, de fiabilité et de désagrégation des informations.

Le principal avantage de ce rapport est sa capacité à générer un débat plus large sur l’ouverture et la responsabilité en matière de dépenses militaires. Il souligne également les domaines critiques de la recherche future sur les dépenses militaires hors budget et les facteurs à l’origine de l’amélioration ou de la détérioration de la situation nationale d’un pays.