Afrique subsaharienne : comment les faiblesses de certains pays peuvent contaminer les économies saines d’autres pays

(Ecofin Hebdo) - Dans cette récente étude sur la situation macroéconomique en Afrique subsaharienne, le Fonds Monétaire International revient sur la croissance retrouvée par certains pays dans la région, pour analyser les risques de contagion en interne, qu’ils pourraient subir des économies voisines, dont les performances sont demeurées faibles.

L’analyse se focalise principalement sur des canaux de transmission, tel que le commerce, la banque, les transferts de fonds et surtout, fait recours à une méthodologie nouvelle avec de nouveaux postulats, sur des points empiriques qui jusqu’ici n’ont pas souvent été évoqués par la littérature économique.

Un des points clés que l’on retient de ce rapport est que l’intégration régionale sous ses diverses formes est plus importante qu’on ne le croit en Afrique, et que les intégrations sous régionales progressent plus vite encore. Dans ce contexte les risques de contagion entre les pays, invite de plus en plus à aborder les crises à des niveaux plus globaux, que dans le cadre de chaque Etat.

Abdel Razak MOULIOM