Les recommandations d’Oxfam pour lutter contre la réduction de l’espace civique

(Ecofin Hebdo) - Dans un récent document titré : « De l’espace pour ce faire entendre », Oxfam attire l’attention sur le fait que l'espace dont les populations ont besoin pour participer à la gestion publique s'amenuise partout dans le monde.

La publication liste un ensemble de changements nécessaires pour reprendre et créer plus d’espace civique. Parmi ces derniers, on note que les gouvernements nationaux doivent élaborer et mettre en œuvre des politiques qui offrent un cadre légal favorable à l'action civique et qui garantissent les droits à la liberté d'association, d'expression, de réunion et d'information.

Oxfam pense que pour renverser le phénomène de réduction de l'espace civique, il est nécessaire de mener des actions engagées et de faire en sorte que les acteurs locaux et mondiaux de la société civile coopèrent, ainsi que les citoyens, les gouvernements, les institutions multinationales, les instituts de recherche et universités, les entreprises et les autres parties prenantes.

Ce rapport revient sur une tendance globale caractérisée par les difficultés qu’on les gouvernements nationaux à inclure leurs populations dans la gestion des affaires publiques.

Abdel Razak MOULIOM